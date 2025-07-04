Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tasmania & Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 An Phú, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Xây dựng, đầu tư, BĐS...)

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tasmania & Partner Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng: Mức lương thỏa thuận, thưởng theo hiệu quả công việc và lợi nhuận công ty. Các khoản thưởng có thể bao gồm thưởng dựa trên thành tích, thưởng cuối năm, và các phúc lợi đặc biệt cho các dự án thành công.

Bảo hiểm và phúc lợi: Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận tài chính hoặc các bộ phận khác của công ty.

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn để nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán và đầu tư.

Chế độ nghỉ phép: Được hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật lao động, cũng như các kỳ nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tasmania & Partner

