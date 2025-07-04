Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng các phần mềm phục vụ công việc như Autocad, Word, Excel,...

Am hiểu về vật liệu nội thất, đồ gỗ, màu sắc, phương pháp thi công,... Có khả năng làm việc, đàm phán với nhà thầu và khách hàng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát đồ gỗ nội thất.’ Chủ động thời gian đi lại, có đi công tác tỉnh.

Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cɑo.

Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần làm việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-18tr (tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm) + % dự án.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty: lương tháng 13, thưởng KPI, du lịch công ty, BHXH, ngày nghỉ theo quy định nhà nước, thưởng lễ Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA

