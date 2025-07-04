Tuyển Truyền thông Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Mục đích công việc: Tham gia lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông đối ngoại; đảm bảo hiệu quả, hiệu suất, đóng góp vào hiệu quả chung của toàn Phòng và Trung tâm

Các hoạt động chính:

- Tham gia Lập kế hoạch và Triển khai các chiến dịch, kế hoạch truyền thông, nhằm đưa hình ảnh thương hiệu/thông điệp truyền thông của VPBank được phát triển và nhân rộng trên thị trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội;

- Kiểm soát và xử lý các khủng hoảng truyền thông liên quan đến VPBank trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội;

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông;

- Triển khai các dự án truyền thông đặc biệt do Lãnh đạo Phòng/Trung tâm giao.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí, truyền thông, đối ngoại, ...

Các kinh nghiệm liên quan: Kinh nghiệm từ 3-4 năm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, marketing, quan hệ đối ngoại.

Ưu tiên: Kinh nghiệm truyền thông Tài chính, Ngân hàng. Nhân sự cao cấp từ các Communication/PR agency...; Kinh nghiệm xây dựng nội dung số tốt.

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan: Có kiến thức sâu rộng liên quan tới các hoạt động Marketing; Am hiểu hoạt động kinh doanh và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng...

Các kỹ năng: Kỹ năng Tiếng Anh, Tin học văn phòng theo quy định VPBank ... Kỹ năng thuyết trình xuất sắc; Kỹ năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - hết sáng thứ 7 (được nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển

