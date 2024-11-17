Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các hợp đồng bán/ cho thuê tài sản thiết bị (TSTB), hợp đồng nguyên tắc bán/ cho thuê TSTB;

Soạn thảo báo giá bán/ cho thuê TSTB;

Thực hiện lập hồ sơ thanh lý tài sản

Thực hiện lập bảng kê tiền thuê hàng tháng và quý;

Lập báo các báo định kỳ;

Lập các báo cáo và tờ trình xin phê duyệt BLĐ về giá, số lượng, thời gian cho thuê, bán thiết bị, ....

Thực hiện lập đề nghị xuất hóa đơn tháng, quý;

Kiểm soát các khoản công nợ, thanh toán của Công ty thành viên, khách hàng;

Tổng hợp công nợ, lập bảng công nợ phát sinh, bảng tính lãi nợ quá hạn gửi đến các đơn vị và khách hàng đối chiếu và xác nhận;

Thực hiện lập báo cáo thanh toán công nợ và báo cáo công nợ hàng tháng, quý;

Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ liên quan đến công viêc;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, QTKD, Kinh tế và các ngành có liên quan;

Có kinh nghiệm về kế toán và theo dõi hợp đồng;

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word), phần mềm kế toán;

Cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn;

Làm việc độc lập và theo nhóm tốt;

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Phúc lợi:

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Team building, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Phụ cấp khác :

Hỗ trợ công tác phí;

Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

