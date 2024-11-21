Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý xuất nhập tồn kho đá trang sức, nguyên vật liệu kim hoàn.

Kiểm soát và cập nhật dữ liệu hàng hóa vào phần mềm kế toán/kho một cách chính xác.

Lập phiếu nhập, phiếu xuất và kiểm kê định kỳ (tuần/tháng).

Đảm bảo số lượng hàng hóa thực tế khớp với số liệu trên hệ thống.

Phối hợp với các bộ phận khác để lập kế hoạch nhập hàng và bổ sung hàng hóa khi cần.

Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất theo định kỳ và theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng

Thận trọng, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Có thể tăng ca

Có tính kỷ luật trong công việc, tuân thủ quy định và quy trình của công ty.

Ưu tiên ứng viên Nữ

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định

Có thể tham gia tư vấn bán hàng để tăng thêm thu nhập

Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm & party hàng tháng

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

Môi trường làm việc năng động và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin