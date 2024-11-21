Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý xuất nhập tồn kho đá trang sức, nguyên vật liệu kim hoàn.
Kiểm soát và cập nhật dữ liệu hàng hóa vào phần mềm kế toán/kho một cách chính xác.
Lập phiếu nhập, phiếu xuất và kiểm kê định kỳ (tuần/tháng).
Đảm bảo số lượng hàng hóa thực tế khớp với số liệu trên hệ thống.
Phối hợp với các bộ phận khác để lập kế hoạch nhập hàng và bổ sung hàng hóa khi cần.
Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất theo định kỳ và theo yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng
Thận trọng, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Có thể tăng ca
Có tính kỷ luật trong công việc, tuân thủ quy định và quy trình của công ty.
Ưu tiên ứng viên Nữ
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Có thể tham gia tư vấn bán hàng để tăng thêm thu nhập
Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm & party hàng tháng
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
