Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
Nhập phiếu nhập lên hệ thống, in tem nhãn hàng hóa.
Quản lý sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng.
Kiểm soát công nợ chung, nhắc nhở nhân viên kinh doanh thu công nợ.
Lập các báo cáo Excel theo yêu cầu hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo excel, có kinh nghiệm làm báo cáo trên excel
Có chuyên môn về kế toán
Các kĩ năng khác được đào tạo sâu khi tiếp nhận công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000 – 9.000.000đ + bao ăn trưa tại công ty
Có lương tháng 13 + thưởng tết.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, được trả bằng tiền mặt khi không sử dụng hết.
Nghỉ lễ, tết theo quy định. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty.
Du lịch hè 1 lần/năm
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BaoViet Care (Bảo lãnh viện phí tại các bận viện lớn)
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
