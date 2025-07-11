Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

Nhập phiếu nhập lên hệ thống, in tem nhãn hàng hóa.

Quản lý sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng.

Kiểm soát công nợ chung, nhắc nhở nhân viên kinh doanh thu công nợ.

Lập các báo cáo Excel theo yêu cầu hàng ngày.

Thành thạo excel, có kinh nghiệm làm báo cáo trên excel

Có chuyên môn về kế toán

Các kĩ năng khác được đào tạo sâu khi tiếp nhận công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 – 9.000.000đ + bao ăn trưa tại công ty

Có lương tháng 13 + thưởng tết.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, được trả bằng tiền mặt khi không sử dụng hết.

Nghỉ lễ, tết theo quy định. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty.

Du lịch hè 1 lần/năm

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BaoViet Care (Bảo lãnh viện phí tại các bận viện lớn)

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP

