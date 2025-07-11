Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 113 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Theo dõi chi phí, doanh thu của từng bộ phận theo kế hoạch.
Kiểm tra việc tuân thủ chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi và công nợ phải thu.
Nhập liệu, theo dõi hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp.
Kiểm tra và xác nhận doanh thu hàng ngày từ các kênh bán.
Tập hợp số liệu, lập bảng lương cho toàn bộ nhân viên.
Lập báo cáo thuế đúng thời hạn và đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
Có khả năng sử dụng phần mềm Kế toán, thành thạo excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 11 - 14 triệu
Review tăng lương định kỳ
Tháng lương thứ 13
BHXH đầy đủ theo luật lao động
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật đầy đủ
Được thăm hỏi các dịp ốm đau, ma chay cưới hỏi trong gia đình.
Quỹ học tập và phát triển (learning bank)
Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO
