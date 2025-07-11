Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 113 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Theo dõi chi phí, doanh thu của từng bộ phận theo kế hoạch.

Kiểm tra việc tuân thủ chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi và công nợ phải thu.

Nhập liệu, theo dõi hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp.

Kiểm tra và xác nhận doanh thu hàng ngày từ các kênh bán.

Tập hợp số liệu, lập bảng lương cho toàn bộ nhân viên.

Lập báo cáo thuế đúng thời hạn và đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

Có khả năng sử dụng phần mềm Kế toán, thành thạo excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11 - 14 triệu

Review tăng lương định kỳ

Tháng lương thứ 13

BHXH đầy đủ theo luật lao động

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật đầy đủ

Được thăm hỏi các dịp ốm đau, ma chay cưới hỏi trong gia đình.

Quỹ học tập và phát triển (learning bank)

Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin