Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH
Mức lương
1 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường D2, Cụm sx Bình Chuẩn, Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 1 - 15 Triệu
Kiểm soát và theo dõi hàng hóa nhập xuất kho
Lập phiếu nhập xuất kho
Lập báo cáo hàng tồn kho
Kiểm kê kho
Các công việc khác theo sự phân công của TBP
Với Mức Lương 1 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, độ tuổi 22 - 40
- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
- Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Tố chất: Trung thực, kỹ lưỡng, năng động, chuẩn mực.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN....
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết.
- Được đào tạo phát triển và cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
