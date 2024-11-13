Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨ THIÊN THANH làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 15 Triệu

Mức lương 1 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường D2, Cụm sx Bình Chuẩn, Thuận An

Mô Tả Công Việc

Kiểm soát và theo dõi hàng hóa nhập xuất kho

Lập phiếu nhập xuất kho

Lập báo cáo hàng tồn kho

Kiểm kê kho

Các công việc khác theo sự phân công của TBP

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, độ tuổi 22 - 40

- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

- Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Tố chất: Trung thực, kỹ lưỡng, năng động, chuẩn mực.

Phúc Lợi

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN....

- Được hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết.

- Được đào tạo phát triển và cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

