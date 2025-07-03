Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC CƯỜNG THỊNH VIỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 61 Võ Thị Sáu, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn tiền, tài khoản và chứng từ kế toán nội bộ

- Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, thuế TNDN Tạm tính, Thuế TNCN

- Lập BCTC, Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi lưu vào sổ kế toán, nhập số liệu và hạch toán tất cả các chứng từ ngân hàng, chứng từ tiền mặt, chứng từ hóa đơn mua bán;

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và điều phối thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày trên phần mềm;

- Thực hiện thanh toán cho nhân viên và đối tác trong và ngoài công ty;

- Tổ chức, quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của công ty

- Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên

- Làm Bảng lương, BHXH cho nhân viên nội bộ công ty.

- Có kinh nghiệm về báo cáo, quyết toán thuế .

- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên, am hiểu chuyên môn.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Ưu tiên biết tiếng trung, giao tiếp cơ bản trong việc.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng được ưu tiên.

Tại CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC CƯỜNG THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 20-40 triệu ( deal theo năng lực ứng viên )

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC CƯỜNG THỊNH VIỆT

