Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Chie Global làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: tỉnh lộ 664, làng Ia Tong, xã Ia Dêr, La Grai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

- Hạch toán và theo dõi công nợ phải thu - phải trả;

- Kiểm soát các chi phí, theo dõi TSCĐ, CCDC;

- Giá thành sản suất:

+ Giám sát công tác quản lý, nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu, CCDC, thành phẩm.

+ Tham gia xây dựng định mức các sản phẩm cùng bộ phận sản xuất.

+ Cập nhật định mức sản phẩm từ bộ phận sản xuất, kiểm soát tiêu hao sản xuất.

+ Kiểm tra, ghi nhận chính xác, hợp lý các chi phí liên quan đến giá thành sản xuất trong kỳ.

+ Tập hợp, theo dõi chi phí dở dang cuối kỳ. Tính giá thành thành phẩm.

+ Lập báo cáo giá thành và phân tích biến động giá thành theo từng thành phẩm sản xuất.

+ Lập báo cáo so sánh giá thành thực tế giữa các tháng, theo định mức.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu và lập báo cáo kế toán tổng hợp và chi tiết;

- Lập BCTC; báo cáo thuế hàng tháng/quý;

- Thống kê, cung cấp và giải trình khi có cơ quan Thuế kiểm tra;

- Phối hợp với các bộ phận đảm bảo tính đúng, đủ của các chính sách về Thuế, Bảo hiểm xã hội;

- Hướng dẫn kế toán viên xử lý các tình huống và hạch toán vào hệ thống;

- Theo dõi các hoạt động lưu trữ sổ sách của công ty, quản lý hồ sơ kế toán khoa học;

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí tương đương ở công ty sản xuất

- Thành thạo tin văn phòng, phần mềm kế toán misa,...

- Có kiến thức, am hiểu các chuẩn mực Tài chính Kế toán, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, các Văn bản Pháp luật liên quan đến Kế toán, Thuế, Tài chính

Tại Công ty Cổ Phần Chie Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 06 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ chủ nhật)

- Từ 12.000.000 – 16.000.000đ

- Có thể thỏa thuận theo năng lực

- Khung giờ làm việc:

Sáng : 07h30 – 11h30 Chiều : 13h00 - 17h00

Sáng : 07h30 – 11h30

Chiều : 13h00 - 17h00

- Trang thiết bị, CCDC phục vụ cho công việc

- Quyền lợi và phúc lợi dành cho nhân viên thủ kho

Chính sách bảo hiểm theo luật lao động, luật bảo hiểm Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương định kỳ Hoạt động ngoại khóa : sinh nhật, tất niên, liên hoan... Môi trường năng động, thoải mái Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích công tác.

Chính sách bảo hiểm theo luật lao động, luật bảo hiểm

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương định kỳ

Hoạt động ngoại khóa : sinh nhật, tất niên, liên hoan...

Môi trường năng động, thoải mái

Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chie Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin