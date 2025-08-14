Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quay - chụp tư liệu phục chiến dịch Marketing, Sự kiện,....

Thiết kế hình ảnh 2D, banner để phục vụ cho việc dựng Clip...

Dựng video Ads, Brand, Tiktok theo yêu cầu của Marketing

Phối hợp Content Marketing xem xét kịch bản sản xuất nội dung. Tư vấn nội dung về mặt hỉnh ảnh,góc quay để hình ảnh đạt chất lượng tốt nhất

Nghiên cứu mẫu quảng cáo mới hấp dẫn, nắm bắt xu hướng dựng Video mới

Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h , Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng

Địa điểm làm việc: 14-16 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lưu ý: Gửi CV kèm theo link Porfolio

Có kinh nghiệm 1 năm về quay, dựng video

Khả năng sử dụng tốt một số phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, Adobe After Effects và các phần mềm chỉnh Video phổ biến hiện nay

Sử dụng được các phần mềm 2D : Photoshop, Illustrator để hỗ trợ cho công việc dựng phim

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim (storyboards)

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Môi trường làm việc năng độ

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin