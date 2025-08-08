Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing digital toàn diện cho khách sạn, nhà hàng, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing digital, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.

Tạo nội dung hấp dẫn và thu hút trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, ...).

Quản lý ngân sách marketing digital và tối ưu hóa chi phí.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing digital để đưa ra quyết định tối ưu hóa chiến dịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, Influencer.

Cập nhật xu hướng marketing digital mới nhất và áp dụng vào thực tế.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing digital: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Google Search Console, ...).

Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng.

Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ tết, nghỉ mát, team building, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

