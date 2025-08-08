Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing digital toàn diện cho khách sạn, nhà hàng, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing digital, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.
Tạo nội dung hấp dẫn và thu hút trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, ...).
Quản lý ngân sách marketing digital và tối ưu hóa chi phí.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.
Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing digital để đưa ra quyết định tối ưu hóa chiến dịch.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, Influencer.
Cập nhật xu hướng marketing digital mới nhất và áp dụng vào thực tế.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing digital: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Google Search Console, ...).
Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng.
Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ tết, nghỉ mát, team building, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

