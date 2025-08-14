Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
- Hà Nội: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Nghiên cứu thị trường: Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường thời trang nam, phân tích và đánh giá thị trường ngành hàng
Xây dựng và thiết lập, duy trì mối quan hệ thân thiết với các chủ shop thời trang
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm thời trang của công ty tới khách hàng, cung cấp chính xác về sản phẩm và các chính sách để chủ shop yên tâm và đặt điểm bán
Quản lý và theo dõi đơn hàng của các chủ shop để hỗ trợ các vấn đề có liên quan như chất lượng, số lượng mẫu mã…. Đảm bảo được các yêu cầu của khách hàng .
Thu thập phản hồi: Thu thập ý kiến phản hồi từ các chủ shop quần áo về sản phẩm và dịch vụ, đánh giá sự hài lòng và đề xuất nếu cần thiết.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện đi lại, chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm từ 06 tháng ( không yêu cầu đúng ngành hàng )
Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng lương 13, thưởng cuối năm….
Du lịch, team building hàng năm cùng công ty
Lộ trình trình thăng tiến rõ ràng, được học hỏi, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn
Được trang bị đầy đủ máy móc để làm việc chi trả chi phí khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
