Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Nghiên cứu thị trường: Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường thời trang nam, phân tích và đánh giá thị trường ngành hàng

Xây dựng và thiết lập, duy trì mối quan hệ thân thiết với các chủ shop thời trang

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm thời trang của công ty tới khách hàng, cung cấp chính xác về sản phẩm và các chính sách để chủ shop yên tâm và đặt điểm bán

Quản lý và theo dõi đơn hàng của các chủ shop để hỗ trợ các vấn đề có liên quan như chất lượng, số lượng mẫu mã…. Đảm bảo được các yêu cầu của khách hàng .

Thu thập phản hồi: Thu thập ý kiến phản hồi từ các chủ shop quần áo về sản phẩm và dịch vụ, đánh giá sự hài lòng và đề xuất nếu cần thiết.

Nhanh nhẹn, chủ động, giao tiếp tốt

Có phương tiện đi lại, chủ động trong công việc

Có kinh nghiệm từ 06 tháng ( không yêu cầu đúng ngành hàng )

Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 9 triệu + Phụ cấp + lương doanh số

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng lương 13, thưởng cuối năm….

Du lịch, team building hàng năm cùng công ty

Lộ trình trình thăng tiến rõ ràng, được học hỏi, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn

Được trang bị đầy đủ máy móc để làm việc chi trả chi phí khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn

