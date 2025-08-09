Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát máy móc, thiết bị, định kỳ tại các nhà máy của hệ thống

- Tham gia lắp đặt mới, cải tiến máy móc thiết bị tại các nhà máy của hệ thống

- Tham gia xử lý sự cố lớn tại các nhà của hệ thống

- Tham gia bảo dưỡng đinh kỳ máy móc, thiết bị hàng ngày , báo cáo theo yêu cầu

- Các vấn đề khác liên quan máy móc thiết bị toàn hệ thống

-Làm việc tại: KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành Điện công nghiệp, điện tự động hóa, cơ khí, điện...

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- chịu khó, nhanh nhẹn

- có thể đi công tác dài ngày theo yêu cầu

- có thể tăng ca theo yêu cầu công việc

- ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì trong các nhà máy sản xuất

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12 - 16 Triệu; lương tháng thứ 13+

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

