Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát máy móc, thiết bị, định kỳ tại các nhà máy của hệ thống
- Tham gia lắp đặt mới, cải tiến máy móc thiết bị tại các nhà máy của hệ thống
- Tham gia xử lý sự cố lớn tại các nhà của hệ thống
- Tham gia bảo dưỡng đinh kỳ máy móc, thiết bị hàng ngày , báo cáo theo yêu cầu
- Các vấn đề khác liên quan máy móc thiết bị toàn hệ thống
-Làm việc tại: KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành Điện công nghiệp, điện tự động hóa, cơ khí, điện...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- chịu khó, nhanh nhẹn
- có thể đi công tác dài ngày theo yêu cầu
- có thể tăng ca theo yêu cầu công việc
- ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì trong các nhà máy sản xuất

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12 - 16 Triệu; lương tháng thứ 13+

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: A66, Khu A, khu đấu giá đất khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

