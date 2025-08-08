Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 KBT Ngân Long, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Liên hệ hợp tác với KOL/KOC;

1. Theo dõi, giám sát và đảm bảo tiến độ quảng bá sản phẩm với KOL/KOC;

2. Duy trì mối quan hệ tốt với các KOL/KOC hiện tại và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới;

3. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC;

2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tổ chức tốt;

3. Thông thạo tiếng Trung, có thể giao tiếp song ngữ Trung - Việt.

Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 15 – 23triệu VNĐ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ từ quản lý

- Cơ hội phát triển kỹ năng đa ngành: phiên dịch – hành chính – nhân sự

Quyền lợi khác:

- Được đào tạo miễn phí các khóa phát triển đội ngũ từ cơ bản đến nâng cao.

- Tham gia vào các kế hoạch phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.