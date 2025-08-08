Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 KBT Ngân Long, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Liên hệ hợp tác với KOL/KOC;
1. Theo dõi, giám sát và đảm bảo tiến độ quảng bá sản phẩm với KOL/KOC;
2. Duy trì mối quan hệ tốt với các KOL/KOC hiện tại và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới;
3. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC;
2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tổ chức tốt;
3. Thông thạo tiếng Trung, có thể giao tiếp song ngữ Trung - Việt.
2. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tổ chức tốt;
3. Thông thạo tiếng Trung, có thể giao tiếp song ngữ Trung - Việt.
Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh: 15 – 23triệu VNĐ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ từ quản lý
- Cơ hội phát triển kỹ năng đa ngành: phiên dịch – hành chính – nhân sự
Quyền lợi khác:
- Được đào tạo miễn phí các khóa phát triển đội ngũ từ cơ bản đến nâng cao.
- Tham gia vào các kế hoạch phát triển của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ từ quản lý
- Cơ hội phát triển kỹ năng đa ngành: phiên dịch – hành chính – nhân sự
Quyền lợi khác:
- Được đào tạo miễn phí các khóa phát triển đội ngũ từ cơ bản đến nâng cao.
- Tham gia vào các kế hoạch phát triển của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI