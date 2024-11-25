Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 03 Cửu Long, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan
Hiểu biết về Kế toán thanh toán, kế toán thuế, luật kế toán
Kỹ năng sử dụng hệ thống kế toán LinkQ
Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Thái.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực
Bảo hiểm xã hội theo mức lương cạnh tranh
Phụ cấp chuyên cần, Phụ cấp ăn trưa, thiết bị làm việc.
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn.
Và các chế độ khác theo luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
