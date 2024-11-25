Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Cửu Long, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan

Hiểu biết về Kế toán thanh toán, kế toán thuế, luật kế toán

Kỹ năng sử dụng hệ thống kế toán LinkQ

Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Thái.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực

Bảo hiểm xã hội theo mức lương cạnh tranh

Phụ cấp chuyên cần, Phụ cấp ăn trưa, thiết bị làm việc.

Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Và các chế độ khác theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.