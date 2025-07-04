Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C43
- 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ (ưu tiên), tuổi 24–32
Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm kế toán bán hàng, ưu tiên trong ngành sản xuất, ưu tiên bán hàng cho khách hàng FDI
Tin học – phần mềm: Thành thạo Excel, biết dùng phần mềm AMIS/MISA là lợi thế
Kỹ năng khác: Tỉ mỉ, trung thực, chịu áp lực tốt, phối hợp linh hoạt với Sales và dịch vụ
Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9–13 triệu VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và hiệu suất công việc.
Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống kế toán nội bộ và nghiệp vụ thương mại – xuất nhập khẩu.
Chế độ BHXH – nghỉ lễ – du lịch đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
