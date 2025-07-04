Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C43 - 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ (ưu tiên), tuổi 24–32

Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm kế toán bán hàng, ưu tiên trong ngành sản xuất, ưu tiên bán hàng cho khách hàng FDI

Tin học – phần mềm: Thành thạo Excel, biết dùng phần mềm AMIS/MISA là lợi thế

Kỹ năng khác: Tỉ mỉ, trung thực, chịu áp lực tốt, phối hợp linh hoạt với Sales và dịch vụ

Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9–13 triệu VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và hiệu suất công việc.

Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống kế toán nội bộ và nghiệp vụ thương mại – xuất nhập khẩu.

Chế độ BHXH – nghỉ lễ – du lịch đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin