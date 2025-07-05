Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 39 Bát Đàn, quận Hoàn Kiêm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Trực tiếp tính tiền, in hóa đơn, xuất hóa đơn VAT cho khách

Kiểm tra và xác nhận order từ phục vụ trước khi thanh toán

Kiểm soát tiền mặt, máy POS, thanh toán chuyển khoản

Cuối ca chốt doanh thu, bàn giao quỹ tiền và hóa đơn

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng liên quan đến thanh toán

Phối hợp với bộ phận phục vụ và bếp khi cần xử lý tình huống

Theo Part-time:

Ca sáng: 9h30 – 15h30

Ca chiều/tối: 16h00 – 22h00

Mức lương: 7.000.000 - 8.500.000 (1 tháng có thể nghỉ 4 ngày)

Theo Full-Time:

Ca cố định: 10h00 – 22h00 (nghỉ giữa ca 1–2 tiếng/ 1 tháng nghỉ 4 ngày)

Mức lương: 9.000.000 - 13.000.000

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí Thu ngân.

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Sử dụng thành thạo máy POS, biết in hóa đơn VAT là lợi thế

Biết tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng lễ, tết theo quy định

Được đóng bảo hiểm xã hội

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN

