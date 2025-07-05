Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 39 Bát Đàn, quận Hoàn Kiêm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Trực tiếp tính tiền, in hóa đơn, xuất hóa đơn VAT cho khách
Kiểm tra và xác nhận order từ phục vụ trước khi thanh toán
Kiểm soát tiền mặt, máy POS, thanh toán chuyển khoản
Cuối ca chốt doanh thu, bàn giao quỹ tiền và hóa đơn
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng liên quan đến thanh toán
Phối hợp với bộ phận phục vụ và bếp khi cần xử lý tình huống
Theo Part-time:
Ca sáng: 9h30 – 15h30
Ca chiều/tối: 16h00 – 22h00
Mức lương: 7.000.000 - 8.500.000 (1 tháng có thể nghỉ 4 ngày)
Theo Full-Time:
Ca cố định: 10h00 – 22h00 (nghỉ giữa ca 1–2 tiếng/ 1 tháng nghỉ 4 ngày)
Mức lương: 9.000.000 - 13.000.000

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí Thu ngân.
Thành thạo các kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo máy POS, biết in hóa đơn VAT là lợi thế
Biết tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng lễ, tết theo quy định
Được đóng bảo hiểm xã hội
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 bát đàn, phường cửa đông, quận hoàn kiếm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

