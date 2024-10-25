Tuyển Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1.Thực hiện các công việc QC

Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cho nhân viên tại cửa hàng về các kiến thức liên quan đến quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đánh giá các cửa hàng hàng theo form checklist hoặc check camera theo các tiêu chuẩn về VSATTP, bao gồm kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vệ sinh cơ sở, quy trình phục vụ, chất lượng sản phẩm, kiểm tồn hàng hóa Đưa ra hướng xử lý để các cửa hàng khắc phục, thực hiện theo dõi lại các vấn đề đảm bảo việc thực hiện khắc phục nghiêm túc và không bị lăp lại Lập biên bản xử lý và tổng hợp lại các báo cáo theo yêu cầu Phối hợp với các bộ phận liên quan (Vận hành, MKT, Bảo trì....) tìm hiểu nguyên nhân, phân tích mối nguy, đưa ra các phương án xử lý các vấn đề Hỗ trợ, tư vấn cho cửa hàng về giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan VSATTP. Làm việc với các bộ phận liên quan trong và ngoài công ty, bao gồm cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề về quản lý chất lượng phát sinh Thực hiện các công việc khác được phân công của cấp trên.

2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định liên quan hoạt động quản lý chất lượng cửa hàng. Xây dựng tài liệu đào tạo liên quan quản lý chất lượng cửa hàng. Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng phòng / Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật như công nghệ thực phẩm, hóa học, sinh học, quản lý chất lượng, ... Có từ 6 tháng – 1 năm làm công tác kiểm soát chất lượng trong các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nắm vững quy định nhà nước về lĩnh vực quản lý chất lượng Am hiểu về ngành nhà hàng, hệ thống chuỗi. Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 22000, GlobalGAP, ... Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng tin học cơ bản; Khả năng truyền tải thông tin, đào tạo mạch lạc, dễ hiểu Có thể di chuyển liên tục giữa các cơ sở trong thành phố và công tác các tỉnh theo yêu cầu; Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày linh hoạt chọn ca. Làm việc từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hàng tuần. Có khả năng làm việc theo ca: 8h - 16h; 10h - 18h; 15h - 23h; 9h-17h hoặc ca gãy

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng (Lương cứng + Phụ cấp xăng xe 500k) Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm. Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe; Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao... Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

