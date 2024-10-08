Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Kỹ sư cơ khí

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Hồng Thắng

- Hòa Thắng

- Bắc Bình, Bắc Bình

Nghiên cứu và đưa ra những đề xuât cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị trong hệ thống bơm để nâng cao hiệu quả sản xuất Lắp đặt, theo dõi quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong hệ thống Quản lý thiết bị, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới Đào tạo huấn luyện cho nhân viên vận hành, kỹ thuật bảo trì bảo dưỡg, thiết bị máy móc đầu tư mới
Nghiên cứu và đưa ra những đề xuât cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị trong hệ thống bơm để nâng cao hiệu quả sản xuất
Lắp đặt, theo dõi quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong hệ thống
Quản lý thiết bị, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới
Đào tạo huấn luyện cho nhân viên vận hành, kỹ thuật bảo trì bảo dưỡg, thiết bị máy móc đầu tư mới

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực,.. chuyên ngành có liên quan; Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật; Thành thạo autocad và các phần mềm thực hiện công việc; Kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực,.. chuyên ngành có liên quan;
Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật;
Thành thạo autocad và các phần mềm thực hiện công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước;
Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên - Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày
– Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa - Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13 - Thưởng sinh nhật hàng năm - Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm - Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty - Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 1 Đường số 34, khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

