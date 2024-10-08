Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
- Bình Thuận: Hồng Thắng
- Hòa Thắng
- Bắc Bình, Bắc Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu và đưa ra những đề xuât cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị trong hệ thống bơm để nâng cao hiệu quả sản xuất
Lắp đặt, theo dõi quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong hệ thống
Quản lý thiết bị, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới
Đào tạo huấn luyện cho nhân viên vận hành, kỹ thuật bảo trì bảo dưỡg, thiết bị máy móc đầu tư mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực,.. chuyên ngành có liên quan;
Am hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật;
Thành thạo autocad và các phần mềm thực hiện công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước;
Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
– Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa - Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13 - Thưởng sinh nhật hàng năm - Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm - Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty - Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
