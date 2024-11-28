Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Giám sát dự án/công trình/thi công

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Bố trí công việc cho tổ đội TC theo bản vẽ, biện pháp được phê duyệt;
Giám sát, quản lý tiến độ thi công tại hiện trường;
Kiểm tra chất lượng công trình, tiến hành nghiệm thu;
Lập báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề kỹ thuật;
Quản lý, kiểm soát hao hụt vật tư, nhân công, ca máy theo định mức;
Đọc hiểu bản vẽ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật khi cần thiết;
Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh;
Đảm bảo tuân thủ về ATLĐ và VSMT tại công trường.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật XD, KT Công trình,...;
Kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương;
Kỹ năng sử dụng AutoCad, MS Office,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-18 triệu đồng (hoặc cao hơn theo năng lực và theo thoả thuận);
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;
- Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
- Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;
- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn, thăm hỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô NP01 – NP2 – 10 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

