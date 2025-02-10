Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - ||

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tham gia khảo sát, lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

- Tính toán, thiết kế công nghệ cho các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp,...

- Tham gia quản lý thi công dự án

- Thực hiện quản lý, mua sắm thiết bị, vật tư thi công cho dự án;

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ do công ty tổ chức;

- Xây dựng và phát triển các công nghệ và quy trình kỹ thuật theo định hướng của ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường; Kỹ sư Môi trường, xây dựng, cơ khí, điện - nước.

- Biết về autocad và các phần mềm có liên quan.

- Đã có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Có thể đi công tác công trình.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

- Thưởng lễ, tết, doanh số... theo quy định Công ty.

- Lương: 7tr - 12tr (tùy theo năng lực).

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

* Địa điểm làm việc: Làm việc tại trụ sở chính thành phố Đà Lạt hoặc tại các Chi nhánh: thành phố Buôn Mê Thuột, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thành phố Phan Thiết.

