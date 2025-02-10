Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- ||

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tham gia khảo sát, lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật;
- Tính toán, thiết kế công nghệ cho các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp,...
- Tham gia quản lý thi công dự án
- Thực hiện quản lý, mua sắm thiết bị, vật tư thi công cho dự án;
- Tham gia đào tạo, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ do công ty tổ chức;
- Xây dựng và phát triển các công nghệ và quy trình kỹ thuật theo định hướng của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường; Kỹ sư Môi trường, xây dựng, cơ khí, điện - nước.
- Biết về autocad và các phần mềm có liên quan.
- Đã có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Có thể đi công tác công trình.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
- Thưởng lễ, tết, doanh số... theo quy định Công ty.
- Lương: 7tr - 12tr (tùy theo năng lực).
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
* Địa điểm làm việc: Làm việc tại trụ sở chính thành phố Đà Lạt hoặc tại các Chi nhánh: thành phố Buôn Mê Thuột, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thành phố Phan Thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10E Hồ Xuân Hương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

