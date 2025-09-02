Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 đường số 42, khu phố 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ kho hàng công ty.

Sắp xếp hàng hóa trên kệ cho phù hợp với từng mã hàng

Giám sát, sắp xếp công việc của nhân viên kho

Giao hàng nội bộ

Kiểm đếm hàng tồn kho, và đối chiếu các định mức tồn kho tối thiểu để lên đơn hàng.

Mua sắm các vật tư phụ.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác: và các công việc khác liên quan đến kho hàng chưa được nêu trong mô tả.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng các ngành liên quan

Nam, tuổi từ 20- 35

Có sức khỏe tốt

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần xây dựng và trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên: Có bằng lái xe ô tô, sử dụng xe nâng

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 8 - 10tr/tháng theo năng lực + Phụ cấp

Review lương 1 năm 1 lần

Thưởng lương Tháng 13, 14

Nghỉ phép năm và các phúc lợi khác: cưới hỏi...v.v...

Thử việc 1 tháng, sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức

Các chế độ phúc lợi khác: tham quan du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin