Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 3 đường số 42, khu phố 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ kho hàng công ty.
Sắp xếp hàng hóa trên kệ cho phù hợp với từng mã hàng
Giám sát, sắp xếp công việc của nhân viên kho
Giao hàng nội bộ
Kiểm đếm hàng tồn kho, và đối chiếu các định mức tồn kho tối thiểu để lên đơn hàng.
Mua sắm các vật tư phụ.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác: và các công việc khác liên quan đến kho hàng chưa được nêu trong mô tả.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng các ngành liên quan
Nam, tuổi từ 20- 35
Có sức khỏe tốt
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần xây dựng và trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên: Có bằng lái xe ô tô, sử dụng xe nâng
Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận từ 8 - 10tr/tháng theo năng lực + Phụ cấp
Review lương 1 năm 1 lần
Thưởng lương Tháng 13, 14
Nghỉ phép năm và các phúc lợi khác: cưới hỏi...v.v...
Thử việc 1 tháng, sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức
Các chế độ phúc lợi khác: tham quan du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
