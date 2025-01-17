Tuyển Kỹ sư môi trường Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam
- Quảng Nam: Quang Nam Province, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Nhiệm vụ công việc cụ thể:
1. An toàn:
• Kiểm soát sự tuân thủ hằng ngày của công nhân viên về nội quy, quy định, PPE.
• Xác nhận hiện trường hằng ngày những điều kiện không an toàn, hành vi không an toàn và lập kế hoạch cải thiện
• Lập kế hoạch và thực hiện kiểm định thiết bị nghiêm ngặt an toàn lao động theo luật định.
• Cập nhập các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động để triển khai áp dụng.
• Thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm theo luật định.
• Theo dõi và lập kế hoạch đào tạo an toàn lao động các nhóm theo luật định.
2. Môi trường:
• Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và kiểm soát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn môi trường
• Kiểm soát phân loại rác, chuyển giao chất thải cho nhà thầu xử lý
• Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo luật định
• Đo đạc môi trường lao động.
• Cập nhập các yêu cầu pháp luật về môi trường và triển khai kế hoạch áp dụng
• Lập kế hoạch đào tạo an toàn hóa chất theo luật định.
3. Hóa chất:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Lixil Việt Nam Tại Quảng Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
