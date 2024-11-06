Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Buôn Kruễ, Xã Vụ Bổn, Krông păk, Đăk Lăk, Krông Pắc

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển các giải pháp nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.

Xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp.

Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu liên quan đến các hoạt động nông nghiệp.

Hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

Tham gia vào các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nông dân.

Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật liên quan đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học về nông nghiệp.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học Nông nghiệp, hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ thực vật, phân bón, ...

Nắm vững các kỹ thuật canh tác, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt kiến thức.

Có tinh thần học hỏi, ham mê nghiên cứu, sáng tạo.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

