Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Quốc tế thu nhập 65 - 67 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Quốc tế: Nhật Bản
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 65 - 67 Triệu
- Địa điểm làm việc: Tỉnh Iwate Nhật Bản
- Ngày phỏng vấn: 13/02/2025 ( Thứ Năm )
- Ngày bắt đầu công việc: thương lượng
- Số lượng tuyển: 1 người
- Mức lương: từ 400,000 yên (từ 66,700,000 VND) Gross / tháng
Phụ cấp đặc biệt:
Chi trả 1,000,000 VND cho ứng viên tham gia phỏng vấn (bất kể kết quả)
Chi trả 50,000 Yên (khoảng 8 triệu VND) cho người giới thiệu ứng viên tham gia phỏng vấn ĐẬU
Nội dung công việc
• Hiểu rõ nhu cầu dự án, lập kế hoạch thiết kế mạch điện, dựa trên tài liệu yêu cầu cần xác định tính năng và hiệu suất của mạch
• Sử dụng OrCad tạo bản vẽ mạch điện
• Tạo sơ đồ khối các mạch cấp nguồn, mạch xử lý tín hiệu, mạch điều khiển… và kết nối chúng với nhau
• Chọn các bộ phận phù hợp để bố trí trên bản đồ mạch điện (sử dụng thư viện OrCad hoặc là tạo ra sản phẩm tùy chỉnh)
• Sử dụng OrCAD PSpice, mô phỏng hoạt động của mạch, đánh giá hiệu năng và tiến hành việc xác minh thiết kế
• Trích xuất thông tin cần thiết cho thiết kế PCB và chuẩn bị bố trí bảng mạch
Với Mức Lương 65 - 67 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
