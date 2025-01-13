Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Quốc tế thu nhập 65 - 67 Triệu

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Iwate Nhật Bản

- Ngày phỏng vấn: 13/02/2025 ( Thứ Năm )

- Ngày bắt đầu công việc: thương lượng

- Số lượng tuyển: 1 người

- Mức lương: từ 400,000 yên (từ 66,700,000 VND) Gross / tháng

Phụ cấp đặc biệt:

Chi trả 1,000,000 VND cho ứng viên tham gia phỏng vấn (bất kể kết quả)

Chi trả 50,000 Yên (khoảng 8 triệu VND) cho người giới thiệu ứng viên tham gia phỏng vấn ĐẬU

Nội dung công việc

• Hiểu rõ nhu cầu dự án, lập kế hoạch thiết kế mạch điện, dựa trên tài liệu yêu cầu cần xác định tính năng và hiệu suất của mạch

• Sử dụng OrCad tạo bản vẽ mạch điện

• Tạo sơ đồ khối các mạch cấp nguồn, mạch xử lý tín hiệu, mạch điều khiển… và kết nối chúng với nhau

• Chọn các bộ phận phù hợp để bố trí trên bản đồ mạch điện (sử dụng thư viện OrCad hoặc là tạo ra sản phẩm tùy chỉnh)

• Sử dụng OrCAD PSpice, mô phỏng hoạt động của mạch, đánh giá hiệu năng và tiến hành việc xác minh thiết kế

• Trích xuất thông tin cần thiết cho thiết kế PCB và chuẩn bị bố trí bảng mạch