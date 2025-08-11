Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
- Hải Phòng: L10
- 12, An Hưng, An Dương, Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Design mold for new project.
Thiết kế khuôn mẫu cho dự án mới.
+ Receive product drawings from customers and make mold structure, mold design.
Nhận bản vẽ sản phẩm từ khách hàng và đưa ra kết cấu khuôn, thiết kế khuôn.
- Improve mold drawings to improve product quality.
Cải tiến bản vẽ khuôn để nâng cao chất lượng sản phẩm
+ Receive mold repair requests from departments, coordinate with departments to come up with improvement plans.
Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa khuôn từ các bộ phận, phối hợp với các bộ phận để đưa ra phương án cải tiến khuôn.
- Other assigned jobs by manager.
Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
