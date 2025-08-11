Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Design mold for new project.

Thiết kế khuôn mẫu cho dự án mới.

+ Receive product drawings from customers and make mold structure, mold design.

Nhận bản vẽ sản phẩm từ khách hàng và đưa ra kết cấu khuôn, thiết kế khuôn.

- Improve mold drawings to improve product quality.

Cải tiến bản vẽ khuôn để nâng cao chất lượng sản phẩm

+ Receive mold repair requests from departments, coordinate with departments to come up with improvement plans.

Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa khuôn từ các bộ phận, phối hợp với các bộ phận để đưa ra phương án cải tiến khuôn.

- Other assigned jobs by manager.

Các công việc khác được giao.