Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/08/2025
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: L10

- 12, An Hưng, An Dương, Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Design mold for new project.
Thiết kế khuôn mẫu cho dự án mới.
+ Receive product drawings from customers and make mold structure, mold design.
Nhận bản vẽ sản phẩm từ khách hàng và đưa ra kết cấu khuôn, thiết kế khuôn.
- Improve mold drawings to improve product quality.
Cải tiến bản vẽ khuôn để nâng cao chất lượng sản phẩm
+ Receive mold repair requests from departments, coordinate with departments to come up with improvement plans.
Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa khuôn từ các bộ phận, phối hợp với các bộ phận để đưa ra phương án cải tiến khuôn.
- Other assigned jobs by manager.
Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Graduated from University with technical majors such as Mechanical, Mechatronics,...

Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô N10,11,12 Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-co-khi-thu-nhap-thuong-luong-tai-hai-phong-job366028
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC NGHI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC NGHI
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH HKTM VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 14 Triệu Công ty TNHH HKTM VINA
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Mạ kẽm Amecc
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DYNAMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DYNAMIC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 500 USD CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN
500 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm