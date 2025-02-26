Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 285 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Mảng thiết kế Khuôn:
- Thiết kế khuôn (Khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa…)
- Thiết lập qui trình làm việc cho bộ phận, phòng kĩ thuật nhà máy.
- Tương tác tốt với các bộ phận kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa khuôn.
- Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,…
- Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,…và mô phỏng chuyển động của khuôn.
Mảng thiết kế Jig:
- Thiết kế Jig (hàn, kiểm), bản vẽ 2D, BOM, sơ đồ Air, sensor.
- Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,…thiết kế và mô phỏng chuyển động của Jig.
- Hỗ trợ kinh doanh giải quyết các yêu cầu của Khách hàng về mặt kỹ thuật thiết bị và giải pháp.
- Tiến hành khảo sát, lên phương án kỹ thuật, quản lý và triển khai báo cáo dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Yêu cầu:
- Trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử.

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

