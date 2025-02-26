Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mảng thiết kế Khuôn:

- Thiết kế khuôn (Khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa…)

- Thiết lập qui trình làm việc cho bộ phận, phòng kĩ thuật nhà máy.

- Tương tác tốt với các bộ phận kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa khuôn.

- Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,…

- Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,…và mô phỏng chuyển động của khuôn.

Mảng thiết kế Jig:

- Thiết kế Jig (hàn, kiểm), bản vẽ 2D, BOM, sơ đồ Air, sensor.

- Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,…thiết kế và mô phỏng chuyển động của Jig.

- Hỗ trợ kinh doanh giải quyết các yêu cầu của Khách hàng về mặt kỹ thuật thiết bị và giải pháp.

- Tiến hành khảo sát, lên phương án kỹ thuật, quản lý và triển khai báo cáo dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.