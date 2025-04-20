Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ thuật T&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Có khả năng quản lý về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán;

Lập và quản lý bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công;

Lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng công trình.

Lập tiến độ dự án, lập biện pháp tổ chức thi công;

Trực tiếp tham gia quản lý và giám sát công trường, quản lý tiến độ;

Quản lý thực hiện công tác bảo hành sau thi công.

Quản lý và thực hiện các dự án về bảo trì bảo dưỡng các hệ thống cơ điện (M&E)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Auto CAD, các ứng dụng tin học văn phòng

Khả năng nghe hiểu tiếng Anh

Làm việc độc lập ở các dự án.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật T&D Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định) + lương trách nhiệm công trình + Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật T&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin