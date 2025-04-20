Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ thuật T&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Kỹ thuật T&D
- Hà Nội: Số 30 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Có khả năng quản lý về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.
Bóc tách khối lượng, lập dự toán;
Lập và quản lý bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công;
Lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng công trình.
Lập tiến độ dự án, lập biện pháp tổ chức thi công;
Trực tiếp tham gia quản lý và giám sát công trường, quản lý tiến độ;
Quản lý thực hiện công tác bảo hành sau thi công.
Quản lý và thực hiện các dự án về bảo trì bảo dưỡng các hệ thống cơ điện (M&E)
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng nghe hiểu tiếng Anh
Làm việc độc lập ở các dự án.
Tại Công ty TNHH Kỹ thuật T&D Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật T&D
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI