Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FLC, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Được các chuyên gia Sale nhiều năm kinh nghiệm của Công ty đào tạo các công việc như:

Tiếp cận và chăm sóc khách hàng là các Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tổng thầu trong lĩnh vực cơ điện, công trình.

Khảo sát hiện trạng, phối hợp bộ phận kỹ thuật lên giải pháp hệ thống điện nhẹ (CCTV, PA, Access Control, BMS, v.v.).

Tư vấn và trình bày giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

Tham gia đấu thầu: chuẩn bị hồ sơ, báo giá, thuyết trình phương án.

Phối hợp triển khai và nghiệm thu cùng bộ phận kỹ thuật sau khi trúng thầu.

Cập nhật xu hướng công nghệ và sản phẩm mới để nâng cao chất lượng tư vấn.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành: Điện, Điện tử, Tự động hoá, CNTT, M&E,...

Đã tốt nghiệp từ 1-2 năm, làm việc trong lĩnh vực điện, điện nhẹ

Có hiểu biết hoặc từng tiếp xúc với hệ thống điện nhẹ (ELV): camera, âm thanh, kiểm soát ra vào, mạng LAN, báo cháy,…

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Tư duy logic, yêu thích công việc làm việc với khách hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm sale – sẽ được đào tạo bài bản.

Ưu tiên ứng viên từng làm hồ sơ thầu, triển khai hoặc tư vấn kỹ thuật.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng theo doanh số (up to 20–30 triệu/tháng nếu phát triển tốt).

Lộ trình đào tạo 2–6 tháng từ kỹ thuật sang kinh doanh dự án.

Hướng dẫn trực tiếp bởi team kỹ thuật và chuyên gia sale lâu năm.

Cơ hội làm việc với các Chủ đầu tư, tổng thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng – cơ điện.

Tham gia các khóa học về sale kỹ thuật, kỹ năng đàm phán, thuyết trình...

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện phát triển nhanh lên vị trí Key Account Manager, Project Sales Leader.

