Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 116A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Thực hiện thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và xử lý các vấn đề phần cứng liên quan đến hệ thống trụ sạc điện cho xe máy và xe ô tô điện. Ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về điện công nghiệp, biến áp, biến thế, tủ điện và am hiểu tiêu chuẩn an toàn điện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả.
2. NHIỆM VỤ CHÍNH
A. Xử lý phần cứng & hệ thống điện
Triển khai lắp đặt hệ thống điện cấp nguồn cho trụ sạc xe điện tại các điểm triển khai (showroom, chung cư, bãi xe…).
Thi công, đấu nối hệ thống điện công nghiệp: tủ điện, cáp nguồn, bảo vệ, tiếp địa, chống sét…
Lập kế hoạch và giám sát thi công hệ thống điện cho từng dự án theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bảo trì, sửa chữa phần cứng của trụ sạc: bo mạch, cảm biến, đầu nối, bảo vệ quá tải...
B. Thiết kế và cải tiến hệ thống điện
Phối hợp cùng đội R&D trong thiết kế, thử nghiệm và nâng cấp các mô hình trụ sạc mới.
Đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật để tối ưu hiệu suất sử dụng điện và độ bền của trụ sạc.
Phân tích nguyên nhân các sự cố điện, đề xuất phương án khắc phục và phòng ngừa.
C. Tuân thủ kỹ thuật & an toàn
Đảm bảo hệ thống đấu nối điện tuân thủ quy chuẩn TCVN, IEC hoặc tương đương.
TCVN, IEC hoặc tương đương
Kiểm tra an toàn điện trước – trong – sau thi công: đo điện trở tiếp địa, kiểm tra bảo vệ, đo tải…
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật liên quan đến nghiệm thu, vận hành, bàn giao công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện công nghiệp, Tự động hóa hoặc liên quan.
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện công nghiệp, Tự động hóa
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kỹ sư điện công nghiệp, ưu tiên từng tham gia dự án điện công trình, điện hạ tầng hoặc hệ thống sạc xe điện.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Am hiểu về biến áp, biến thế, tụ bù, hệ thống cấp nguồn điện 1 pha – 3 pha.
Am hiểu về biến áp, biến thế, tụ bù, hệ thống cấp nguồn điện 1 pha – 3 pha
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế sơ đồ đấu nối, bóc tách vật tư thi công.
Sử dụng thành thạo thiết bị đo điện: ampe kìm, đồng hồ vạn năng, đo trở kháng tiếp địa…
Có chứng chỉ hành nghề điện hoặc an toàn điện là lợi thế.
Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng đi công tác theo yêu cầu dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp hiện trường + thưởng theo tiến độ & hiệu quả công việc.
Thu nhập hấp dẫn
Cơ hội làm việc trong ngành năng lượng sạch – công nghệ tương lai, mô hình trụ sạc điện hiện đại.
Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống sạc EV, công nghệ điện – điều khiển thông minh.
Hưởng đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí, du lịch…
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, thưởng, lễ tết theo quy định công ty.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BẦU TRỜI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

