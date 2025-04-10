Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Kỹ sư thiết kế

Thực hiện bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, nội thất, cảnh quan... theo yêu cầu của dự án.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng, các bộ phận liên quan để làm rõ yêu cầu thiết kế.

Phối hợp với các kỹ sư khác trong quá trình thiết kế để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Lập dự toán chi phí vật liệu, nhân công cho phần thiết kế.

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, hồ sơ thiết kế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

Theo dõi và cập nhật tiến độ thiết kế, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Revit...

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán chi phí.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

