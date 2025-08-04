Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

Video Editor

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà SA1, Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Biên tập và dựng video theo kịch bản có sẵn (dài từ 30p - 2h), đảm bảo nội dung hấp dẫn, truyền cảm và đúng chủ đề của kênh YouTube
Sử dụng CapCut hoặc Adobe Premiere (ưu tiên) để dựng video linh hoạt, phù hợp nhiều nền tảng và tối ưu quy trình sản xuất. Kết hợp các công cụ AI hỗ trợ sáng tạo nội dung (tạo ảnh, video, giọng nói…) nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh và hiệu suất làm việc.
Tối ưu hóa video để tăng lượt xem và thời gian giữ chân khán giả trên YouTube.
Góp phần xây dựng phong cách hình ảnh đồng nhất và nâng cao trải nghiệm người xem.
Tham gia các chương trình đào tạo của công ty với vai trò mentor, trainer khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 2000 - 2002
Giới tính: Ưu tiên Nam
Nhân cách: Tử tế và trung thực, phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của BODHI: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín.
Mục tiêu: Có mục tiêu rõ ràng: Ngắn hạn (1 năm) hoặc trung - dài hạn (3-5 năm)
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm biên tập video, đặc biệt trên nền tảng YouTube
Kỹ năng sử dụng công cụ: Thành thạo CapCut và Adobe Premiere, ưu tiên đã từng dựng nội dung đa nền tảng. Biết ứng dụng AI để hỗ trợ sáng tạo nội dung là một lợi thế lớn. Biết sử dụng After Effects, Photoshop là điểm cộng. Tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, cảm nhịp tốt và khả năng biên tập chuyên nghiệp.
Kỹ năng mềm: Tư duy thẩm mỹ tốt, chủ động cập nhật xu hướng mới. Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác và giao tiếp tốt.
Thái độ cầu tiến, ham học những điều mới lạ: Trong quá trình làm việc được đào tạo chuyên sâu hơn nữa về Chat GPT và kỹ năng khác

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tùy Level (Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
Review tăng lương 3-6 tháng/ lần
Thưởng Commission theo doanh thu video => Tổng thu nhập không giới hạn, thông thường lên tới 30 Triệu
Lộ trình đào tạo bài bản lên quản lý sau 6 tháng
Được đào tạo về kĩ năng quan sát phân tích đúc kết, quản lý dự án, quản trị mục tiêu, kỹ năng AI, có cơ hội thu nhập ngàn $/ tháng sau 1 năm
Được cung cấp máy tính cấu hình cao
Được đóng bảo hiểm theo luật lao động
Du lịch công ty 2 lần / năm
Chúng tôi khát khao tạo ra một môi trường để bạn được tận hưởng cảm giác TRỌN VẸN & THUỘC VỀ, thứ sẽ giúp bạn làm việc và cống hiến với một hiệu quả đáng kinh ngạc. Bạn vừa được phát triển bản thân (quyền lợi và cũng là yêu cầu), vừa có mức thu nhập không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa I2, Imperia Smartcity, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

