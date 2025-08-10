Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Long Biên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp

Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng quốc tế

Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng...

Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt.

Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty.

Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp

2. Khảo sát giá

Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường

Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp

Lập báo cáo chi tiết về giá các mặt hàng dựa trên các biến động giá để báo cáo quản lý

3. Thực hiện quy trình mua hàng hoá

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận sản xuất hoặc các bộ phận có có liên quan

Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.

Liên hệ với nhà cung cấp; báo cáo cấp trên lập đề nghị tạm ứng mua hàng.

Theo dõi qua trình giao hàng, nhận hàng

Phối hợp cùng kho, QC kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng

Xác nhận kí và kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan. Đảm bảo chính xác và đầy đủ để chuyển giao cho kế toán.

Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng hoá theo quy định

Đánh giá hoạt động mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp

Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Logistic...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm ở các vị trí mua hàng

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

Có kỹ năng tin học văn phòng, khả năng giao tiếp, đàm phán

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-12 triệu đồng, thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

Đươc hưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết,...

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý, và nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên gắn bó với công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm)

Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc

Thưởng thâm niên

Thưởng sáng kiến cải tiến

Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV

Học bổng dành cho con CB.CNV

Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết

Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

