Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
- Hà Nội: KCN Tân Bình, Tân Phú, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Ngành hàng: Gia dụng thông minh, tiện ích gia đình
Kênh bán: B2B (khách hàng là doanh nghiệp, chủ shop online shopee, tiktok, cửa hàng bán buôn)
Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh: cộng đồng bán sỉ, khách giới thiệu, chủ shop đang kinh doanh.
Khai thác, chăm sóc khách đại lý hiện có: Chào hàng, báo giá, lên đơn hàng cho khách.
Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp.
Được đào tạo chi tiết để học hỏi tích lũy kinh nghiệm trong kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hoặc 1 số ngành liên quan.
Ứng viên sẽ được đào tạo, training bài bản để có kinh nghiệm làm việc thực tế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương tháng 13 + Thưởng tết
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ.
Bảo hiểm sức khỏe BaovietCare (Gói dịch vụ nội trú + ngoại trú) đảm bảo đi khám, chữa bệnh ở các viện lớn.
Du lịch hè hàng năm cả 2 miền Bắc Nam
Được cấp máy tính, điện thoại, hotline riêng của công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
