Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ADI Tây Hà Nội, Lô HH03, đường Tố Hữu, Phường Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video…) trên các kênh social media: website, fanpage, LinkedIn, Zalo,...

Xây dựng và triển khai chiến lược social media marketing và marketing truyền thống cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty

Phối hợp sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, bài viết, video ngắn, infographic,...).

Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động trên các nền tảng, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả.

Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch marketing online và offline theo kế hoạch đã đề ra (Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing,...).

Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu, hình ảnh Công ty.

Làm việc cùng các bộ phận khác để đảm bảo đồng bộ về hình ảnh và nội dung truyền thông.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing.

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và video editor cơ bản.

Có khả năng viết nội dung tốt, tư duy sáng tạo và chủ động học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc từng thực tập tại công ty B2B/B2C, nhưng không bắt buộc.

Trách nhiệm và cởi mở trong giao tiếp, phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cố định: 10.000.000-18.000.000/tháng

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, tham gia hội thảo, triển lãm ngành.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.

Du lịch, teambuilding, thưởng lễ Tết đầy đủ theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin