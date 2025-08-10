Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 23 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Mức lương
23 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Thanh Xá, Xã Nguyễn Văn Linh Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 35 Triệu

1. Báo cáo & Thuế
Tổ chức, điều hành công tác kế toán – thống kê; đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, chính sách tài chính và thuế.
Kiểm tra, ký duyệt chứng từ; lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế và báo cáo thống kê.
Quản lý hồ sơ sổ sách, hạch toán chi phí, kiểm kê tài sản; thiết lập quan hệ với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán.
2. Quản lý Tài chính
Kiểm soát chi phí, ngân sách, quản lý dòng tiền và tài sản; đảm bảo thanh khoản và lợi nhuận theo kế hoạch.
Theo dõi, thu hồi công nợ; giám sát ngân sách công trình và hiệu quả tài chính.
Xem xét, đề xuất điều chỉnh hợp đồng với chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
3. Quản trị Nội bộ
Lập và phân tích báo cáo cho Ban lãnh đạo; đề xuất biện pháp kiểm soát chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả.
Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính – kế toán; lưu trữ bảo mật hồ sơ kế toán.
4. Đào tạo & Phát triển Bộ phận
Hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo nhân viên kế toán; đánh giá, tuyển dụng, phát triển đội ngũ.
5. Khác
Đề xuất, cải tiến quy trình quản lý; đại diện công ty làm việc với cơ quan chức năng.
Ký duyệt chứng từ, yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công việc; phân công và đánh giá nhân sự.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Với Mức Lương 23 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Đại học chuyên nghành tài chính, kế toán, kiến thức mạnh về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế
• Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu (có là điểm cộng)
• Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng
• Kỹ năng: Am hiểu luật pháp liên quan
• Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập
• Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Ngoại hình Khá, ưa nhìn
• Tính cách cá nhân: Cẩn thận, siêng năng, trung thực, vui vẻ, hòa đồng
• Giới tính: Nam hoặc Nữ
• Độ tuổi 30 – 45

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (Dao động khoảng 23-35 triệu tùy năng lực)
- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, thưởng lương tháng 13... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
- Hàng năm người lao động sẽ được xem xét tăng lương ít nhất là 1 năm / lần. Mức tăng lương này tùy theo năng lực và đóng góp của người lao động đối với Công ty.
- Được cấp phát đồng phục (đối với nữ).
- Nghỉ mát hàng năm.
- Được công ty tổ chức sinh nhật.
- Ngoài ra tùy trường hợp còn được xem xét các hỗ trợ cần thiết khác khi người lao động hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn không thể tự giải quyết được cần sự giúp đỡ của Công ty ....
- Phụ cấp khác: Tùy theo nhu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SJC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

