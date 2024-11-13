Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

R&D/Sản xuất ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô U8, đường số 5, KCN Hoà Khánh,, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý tổng thể các yếu tố 4M (Con người, Phương pháp, Máy móc, Vật liệu) của Xưởng lắp ráp, để đảm bảo xe được lắp ráp theo tiêu chuẩn lắp ráp và chất lượng nhất quán. Nâng cao hiệu quả lắp ráp và độ an toàn của Xưởng sơn. Chuẩn bị và thiết lập dây chuyền sản xuất cho mô hình mới.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Quản lý, kiểm soát và tiêu chuẩn hóa yêu cầu 4M của Xưởng lắp ráp
Giám sát việc thực hiện ECN (Ghi chú Thay đổi Kỹ thuật).
Khắc phục sự cố 4M bất thường và thực hiện các biện pháp đối phó để ngăn chặn tái xuất hiện.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất để đáp ứng mục tiêu sản xuất và chất lượng
Phối hợp nghiên cứu hoạt động Kaizen nhằm nâng cao Chất lượng, Chi phí, Thời gian, An toàn của dây chuyền sản xuất.
Phối hợp thiết lập dây chuyền sản xuất 4M và tiến hành chạy thử mẫu xe mới.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương
2. Kỹ năng và Kinh Nghiệm:
Có kinh nghiệm trong ngành ô tô / sản xuất là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Auto CAD
Có kỹ năng giao tiếp, có thể giao tiếp tốt Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ phúc lợi từ công ty, tham gia BHXH/BHXH/BHTT.
- Ngày nghỉ: nghỉ phép 14 ngày/ năm và nghỉ lễ theo quy định.
- Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa và ăn tăng ca.
- Chế độ lương tháng 13 và thưởng theo chính sách của công ty.
- Xét tăng lương và thăng chức hàng năm.
- Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động cần thiết.
- Được tham gia các hoạt động thể thao và chương trình tổ chức sinh nhật hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô U8-U11 đường số 5, khu công nghiệp Hoà Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

