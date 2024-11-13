Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô U8, đường số 5, KCN Hoà Khánh,, Liên Chiểu

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý tổng thể các yếu tố 4M (Con người, Phương pháp, Máy móc, Vật liệu) của Xưởng lắp ráp, để đảm bảo xe được lắp ráp theo tiêu chuẩn lắp ráp và chất lượng nhất quán. Nâng cao hiệu quả lắp ráp và độ an toàn của Xưởng sơn. Chuẩn bị và thiết lập dây chuyền sản xuất cho mô hình mới.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Quản lý, kiểm soát và tiêu chuẩn hóa yêu cầu 4M của Xưởng lắp ráp

Giám sát việc thực hiện ECN (Ghi chú Thay đổi Kỹ thuật).

Khắc phục sự cố 4M bất thường và thực hiện các biện pháp đối phó để ngăn chặn tái xuất hiện.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất để đáp ứng mục tiêu sản xuất và chất lượng

Phối hợp nghiên cứu hoạt động Kaizen nhằm nâng cao Chất lượng, Chi phí, Thời gian, An toàn của dây chuyền sản xuất.

Phối hợp thiết lập dây chuyền sản xuất 4M và tiến hành chạy thử mẫu xe mới.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương

2. Kỹ năng và Kinh Nghiệm:

Có kinh nghiệm trong ngành ô tô / sản xuất là một lợi thế

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Auto CAD

Có kỹ năng giao tiếp, có thể giao tiếp tốt Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ phúc lợi từ công ty, tham gia BHXH/BHXH/BHTT.

- Ngày nghỉ: nghỉ phép 14 ngày/ năm và nghỉ lễ theo quy định.

- Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

- Công ty hỗ trợ ăn trưa và ăn tăng ca.

- Chế độ lương tháng 13 và thưởng theo chính sách của công ty.

- Xét tăng lương và thăng chức hàng năm.

- Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động cần thiết.

- Được tham gia các hoạt động thể thao và chương trình tổ chức sinh nhật hàng tháng.

