Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 189 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng. Trong đó gồm các thủ tục: Báo giá - đàm phán giá - chốt đơn hàng - ký hợp đồng- theo dõi tiến trình đơn hàng, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao (Nếu có)
Tiếp nhận và xử lý nếu khách hàng có khiếu nại về sản phẩm dịch vụ.
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ. Chịu trách nhiệm đến khi khách hàng thanh toán xong.
Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình công việc. Ví dụ như khảo sát nhu cầu khách hàng, xu hướng hoạt động của đối thủ cạnh tranh…
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm: Từ 6 tháng trở lên ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí tương đương. (Ưu tiên mảng khách hàng doanh nghiệp (B2B).
Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt các kênh mạng xã hội, trang web,..
Biết cách xử lý vấn đề.
Trung thực, trách nhiệm, cầu thị.
Có khả năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở lĩnh vực quà tặng.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Bao gồm lương cơ bản + hoa hồng, sẽ thỏa thuận theo năng lực thực tế khi phỏng vấn (Từ 12 – 20tr).
Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm; được xét tăng lương hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH, công đoàn theo quy định Nhà nước;
Nghỉ lễ, tết theo quy định luật lao động;
Thưởng các ngày lễ lớn.
Thời gian làm việc: T2-T6: 8h00 - 17h30, thứ 7: 8h00 -12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 9/5 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

