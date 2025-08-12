Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY LUẬT TNHH HTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 555 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Theo dõi, kiểm tra và quản lý công nợ khách hàng, đối tác.

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thu hồi công nợ và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm và các báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ và các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội và các thủ tục hành chính khác.

Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ.

Phân tích số liệu, đưa ra các đề xuất cải thiện quy trình kế toán.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (như MISA, Fast...), tin học văn phòng (Excel, Word).

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và luật pháp liên quan.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ hoặc công ty luật.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH HTL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH HTL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin