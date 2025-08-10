Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cụm 12, xã Tích Lộc, Phúc Thọ, Phúc Thọ, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc khác do bên ban giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam,Nữ > 28 tuổi. Sức khỏe tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Kinh tế, Công nghệ thực phẩm…
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành FMCG, Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế hoạch sản xuất, vật tư.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao và khả năng tổ chức tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trong năm theo quy định.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước
Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.
Hỗ trợ vé gửi xe, công ty cung cấp bữa ăn trưa tại văn phòng.
Môi trường làm việc: Thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Du lịch, teambuilding định kỳ hàng năm
Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, 1 tháng nghỉ các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Minh Hiệp 3, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

