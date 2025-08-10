Tuyển Kế toán tổng hợp CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30

- 32, Ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán (ưu tiên Học viện Tài chính, KTQD, Ngân hàng).
Tinh thần trách nhiệm: Chủ động, quyết liệt trong công việc, không ngại thử thách.
Kỹ năng & tư duy: Thành thạo phần mềm kế toán, phân tích và báo cáo tốt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống.
Định hướng & mục tiêu: Cam kết phát triển bản thân, làm việc kỷ luật, bám sát KPI để đảm bảo hiệu quả công việc.

Tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000đ/tháng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 2 Thứ 7/tháng (8h15 - 17h30).
Phúc lợi: BHXH, BHYT theo quy định, teambuilding, hiếu hỉ, sinh nhật, du lịch, famtrip…
Môi trường: Năng động, kỷ luật, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday

CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

