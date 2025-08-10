Tuyển Kế toán tổng hợp CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 - 32, Ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán (ưu tiên Học viện Tài chính, KTQD, Ngân hàng).

Tinh thần trách nhiệm: Chủ động, quyết liệt trong công việc, không ngại thử thách.

Kỹ năng & tư duy: Thành thạo phần mềm kế toán, phân tích và báo cáo tốt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Định hướng & mục tiêu: Cam kết phát triển bản thân, làm việc kỷ luật, bám sát KPI để đảm bảo hiệu quả công việc.

Tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000đ/tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 2 Thứ 7/tháng (8h15 - 17h30).

Phúc lợi: BHXH, BHYT theo quy định, teambuilding, hiếu hỉ, sinh nhật, du lịch, famtrip…

Môi trường: Năng động, kỷ luật, nhiều cơ hội phát triển.

