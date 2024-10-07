Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 23 triệu Toàn thời gian tại Tuyên Quang

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 23 triệu Toàn thời gian tại Tuyên Quang

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật.
- Am hiểu về quy trình, quy phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Lập hồ sơ pháp lý nhà thầu và dự án, lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, bản vẽ hoàn công
- Lập hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng
- Lập hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình.
- Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu, đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác .
- Bóc tách vật tư, đề xuất vật tư công trường.
- Báo cáo thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về xây dựng, kinh tế xây dựng, giao thông...; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Kỹ năng giám sát thực hiện công việc; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành’ Sẵn sàng đi công tác xa.
Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương;
Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về xây dựng, kinh tế xây dựng, giao thông...;
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện;
Kỹ năng giám sát thực hiện công việc;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành’
Sẵn sàng đi công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (18 - 22tr, ứng tuyển ở Tuyên Quang Công ty có hỗ trợ nhà ở) Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (18 - 22tr, ứng tuyển ở Tuyên Quang Công ty có hỗ trợ nhà ở)
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác
Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

