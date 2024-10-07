Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 23 triệu Toàn thời gian tại Tuyên Quang

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật.

- Am hiểu về quy trình, quy phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Lập hồ sơ pháp lý nhà thầu và dự án, lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, bản vẽ hoàn công

- Lập hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng

- Lập hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình.

- Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu, đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác .

- Bóc tách vật tư, đề xuất vật tư công trường.

- Báo cáo thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về xây dựng, kinh tế xây dựng, giao thông...; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Kỹ năng giám sát thực hiện công việc; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành’ Sẵn sàng đi công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (18 - 22tr, ứng tuyển ở Tuyên Quang Công ty có hỗ trợ nhà ở) Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

