Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên, TP Nha Trang ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Giới thiệu cho khách hàng các chương trình đang thực hiện khuyến mại của Công ty và thuyết phục khách hàng lên đơn đặt hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc phản hồi của người tiêu dùng.

- Đảm bảo hàng hóa tại khách hàng, siêu thị do mình phụ trách được phủ đầy đủ các mã hàng của hệ thống, mỗi 1 sản phẩm được trưng bầy ít nhất 1 line. Sản phẩm khuyến mại được treo biển và bảng giá để đúng khu vực trưng bầy sản phẩm của Công ty, khách hàng dễ nhận diện và lựa chọn nhất.

- Quản lý hàng hóa và chương trình khuyến mại. Sắp xếp hàng lên quầy và trưng bầy hàng với thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

- Nắm bắt được thông tin về các nhà cung cấp cạnh tranh trực tiếp tại quầy đông lạnh tại từng siêu thị.

- Xây dựng chỉ tiêu chi tiết sản lượng, mặt hàng trọng tâm, doanh thu tháng/quý/ năm.

- Kiểm soát hàng tồn, theo dõi tốc độ tiêu thụ từng điểm bán. Chủ động lên đơn đặt hàng theo lịch của siêu thị và lên đơn hàng bổ sung vào các ngày cao điểm, chạy chương trình khuyến mại.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 01 năm kn làm việc trong lĩnh vực Sales hoặc liên quan đến công việc hiện tại: Lĩnh vực tiêu dùng nhanh, thực phẩm đông lạnh,…

- Có kiến thức thị trường, hệ thống siêu thị, tâm lý người tiêu dùng,…

- Giao tiếp tốt, sử dụng được các phần mềm bán hàng.

- Địa điểm làm việc: Gia Lâm - Long Biên, Đông Anh - Mê Linh, Hoàng Mai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tuyên Quang - Hà Giang, Phú Xuyên - Thường Tín - Thanh Oai,…

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-18tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng vượt DS)

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe, di chuyển,…

- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,…theo quy định.

- Thời gian làm việc: 8h-17h, nghỉ tối đa 5 ngày/tháng.

- Cơ hội đào tạo trong và ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp trung, cấp cao.

- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

