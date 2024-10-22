Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 30 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: TP Bắc Ninh ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

· Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch Bán hàng và phát triển thị trường
· Quản lý Trình Dược Viên OTC nhằm đạt mục tiêu doanh số Tháng, Quý, Năm
· Hỗ trợ Trình Dược viên công tác bán hàng và giải quyết vấn đề phát sinh
· Giám sát công tác thu hồi công nợ khách hàng, Báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Tổng Giám đốc
· Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng cũ và phát triển khách hàng tiềm năng trên địa bàn
· Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chương trình Khuyến mãi, hậu mãi tới khách hàng
· Phối hợp với phòng NSHC tuyển dụng nhân sự, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ Trình Dược viên
· Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng và các biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình hoạt động của đối thủ và các sản phẩm mới
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7)
Thời gian làm việc

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam tuổi < 45 sức khỏe tốt
· Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Dược, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
· Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương hoặc Quản lý/Giám sát Kinh doanh kênh OTC công ty Dược phẩm
· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề thành thạo
· Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm
· Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
· Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi
· Am hiểu thị trường khu vực và có mối quan hệ khách hàng tốt

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp + Thưởng KPI và được xem xét tăng lương hằng năm
· Thưởng quý, thưởng năm, thưởng Tháng 13 theo Chính sách Công ty
· Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định
· Được hưởng đầy đủ ngày phép, ngày nghỉ Lễ - Tết hưởng lương theo Quy định của Nhà nước
· Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

