Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

· Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch Bán hàng và phát triển thị trường

· Quản lý Trình Dược Viên OTC nhằm đạt mục tiêu doanh số Tháng, Quý, Năm

· Hỗ trợ Trình Dược viên công tác bán hàng và giải quyết vấn đề phát sinh

· Giám sát công tác thu hồi công nợ khách hàng, Báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Tổng Giám đốc

· Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng cũ và phát triển khách hàng tiềm năng trên địa bàn

· Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chương trình Khuyến mãi, hậu mãi tới khách hàng

· Phối hợp với phòng NSHC tuyển dụng nhân sự, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ Trình Dược viên

· Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng và các biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình hoạt động của đối thủ và các sản phẩm mới

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng Thứ 7)

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam tuổi < 45 sức khỏe tốt

· Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Dược, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

· Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương hoặc Quản lý/Giám sát Kinh doanh kênh OTC công ty Dược phẩm

· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề thành thạo

· Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm

· Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

· Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

· Am hiểu thị trường khu vực và có mối quan hệ khách hàng tốt

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp + Thưởng KPI và được xem xét tăng lương hằng năm

· Thưởng quý, thưởng năm, thưởng Tháng 13 theo Chính sách Công ty

· Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định

· Được hưởng đầy đủ ngày phép, ngày nghỉ Lễ - Tết hưởng lương theo Quy định của Nhà nước

· Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

