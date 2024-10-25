Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
- Phú Thọ: TP Bắc Ninh ...và 10 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Bán hàng cho khách hàng theo đúng quy định, chính sách bán hàng của Công ty
Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng và số lượng đơn hàng hằng ngày do Công ty giao.
Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng.
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các nhà thuốc, quầy thuốc; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.
Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu: 08h00 - 17h00 và Sáng Thứ bảy 08h00 - 12h00
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ sức khỏe tốt, tuổi từ 18 - 45.
Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm sale các thị trường liên quan.
Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Năng động, cầu tiến, khéo léo trong giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + trợ cấp (xăng xe, điện thoại): 7.000.000.
Được hưởng các mức thưởng KPI (3.000.000 - 7.000.000/tháng); thưởng doanh thu Tháng, Quý, Năm, nhân viên xuất sắc theo chính sách hấp dẫn của công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo kĩ lưỡng về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.
Được cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ công việc.
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
