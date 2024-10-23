Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Thái Nguyên: TP Nam Định ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm. Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận. Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty. Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách. Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm. Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.
Quản lý, chia tuyến, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tài xế xe máy (rider) tại trạm.
Giám sát, hướng dẫn công việc, sắp xếp nhân viên Điều phối làm việc theo ca tại trạm giao nhận.
Quản lý hành trình đơn hàng giao, lấy, trả đúng với tiêu chuẩn và quy định công ty.
Chủ động xử lý các sự cố phát sinh hằng ngày trong phạm vi công việc tại trạm giao nhận. Đưa ra các hướng dẫn và các giải pháp thiết thực tại các trạm giao nhận được phụ trách.
Chịu trách nhiệm truyền tải, trao đổi thông tin, phổ biến quy trình, quy định chung của công ty đến nhóm nhân viên làm việc tại trạm.
Báo cáo hoạt động giao hàng định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và đề xuất hướng giải quyết nếu có.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển, siêu thị, cửa hàng) Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn. Có khả năng đọc hiểu báo cáo. Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel. Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.
Có ít nhất 06 tháng tại vị trí tương tự (có liên quan đến Logistic, chuỗi cung ứng, vận chuyển, siêu thị, cửa hàng)
Hiểu và nắm rõ về các tuyến đường trong địa bàn.
Có khả năng đọc hiểu báo cáo.
Có thể làm báo cáo và phân tích dữ liệu bằng Excel.
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh; Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp; Phụ cấp ăn trưa, điện thoại Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm; Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt; Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ; Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn; Chính sách đặc biệt từ Shopee (voucher, quà tặng campaign, tết,...).
Mức lương và phúc lợi cạnh tranh;
Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp;
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm;
Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt;
Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ;
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn;
Chính sách đặc biệt từ Shopee (voucher, quà tặng campaign, tết,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

