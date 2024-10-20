Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Khánh Hoà

- Tuyên Quang ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải...
- Đi thị trường, Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau khi mua sản phẩm
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (ưu tiên thế hệ 9x). - Yêu cầu có laptop cá nhân
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, công nghệ ô tô, điện , điện tử...
- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm bán hàng trực tiếp, bán hàng dự án

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8-12 tr. Phụ cấp xăng xe 1tr/tháng, phụ cấp điện thoại. Thu nhập lên đến 25 - 30 triệu/tháng
- Thưởng Doanh số hàng tháng. Xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại.
- Hỗ trợ đường xa, ăn trưa
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ....
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

