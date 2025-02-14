Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Công Nghệ Dema làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghệ Dema
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Dema

Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dema

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Intracom 2, Số 33 Cầu diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia thiết kế kết cấu thép cho các dự án tại Nhật Bản mà công ty đang thực hiện.
- Tham gia thiết kế kết cấu thép cho các công trình trong nước và Nhật Bản bằng phần mềm của Nhật Bản (JWW,REAL4)
- Lên phương án thay đổi kết cấu và báo cáo quản lý công việc.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của ban giám đốc và trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản :
Yêu cầu cơ bản
- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành cơ khí chế tạo máy, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc khối kỹ thuật.
- Mới tốt nghiệp hoặc đã đi làm
- Có kiến thức cơ bản về thiết kế .
- Tư duy thiết kế tốt.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad .

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dema Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dema

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Dema

Công Ty TNHH Công Nghệ Dema

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà Intracom 2, Số 33 Cầu diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

