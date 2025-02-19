Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc

Bộ phận: Ban Quản lý dự án Đầu tư

Vị trí: Kỹ sư triển khai dự án

Tính chất công việc: Thường xuyên, toàn thời gian

Địa điểm làm việc: Công trường dự án, Văn phòng Ban QLDA

Nhận chỉ thị từ/Báo cáo trực tiếp đến: Trưởng/Phó Ban QLDA ĐT

Trong trường hợp cần thiết có thể thay thế bởi: Kỹ sư triển khai dự án/Quản lý chi phí và kế hoạch.

Trong trường hợp cần thiết có thể thay thế: Kỹ sư quản lý chi phí và kế hoạch

Bảng mô tả công việc này khái quát và định hướng cho nhân sự cũng như người trực tiếp quản lý nhân sự về những trách nhiệm chính của nhân sự đảm nhiệm vị trí này. Tuy nhiên các nhân sự cần nhận thức và đồng ý rằng đôi khi họ được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi/địa điểm được mô tả trong văn bản này.

1. Phạm vi công việc:

Chịu trách nhiệm triển khai công tác quản lý chất lượng, tiến độ, thiết kế, tư vấn và thi công của các dự án đầu tư , đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể:

• Tham gia soạn thảo các yêu cầu kỹ thuật mời thầu tư vấn, thiết kế, và thi công trong phạm vi chuyên môn của mình, tham gia quá trình đánh giá các hồ sơ chào thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu về mặt kỹ thuật và tiến độ.